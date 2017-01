Die Downloads der Woche

„The Legend of Zelda“-Angebotswochen 2017

Diese Woche sind als Teil unserer Zelda-Angebotswochen mehrere Spiele der The Legend of Zelda-Serie für My Nintendo-Nutzer im Angebot. Wer My Nintendo nicht nutzt, erhält trotzdem Rabatte auf Zusatzinhalte und „The Legend of Zelda“-Designs für das HOME-Menü des Nintendo 3DS-Systems.

