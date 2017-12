Die Downloads der Woche

Nintendo Switch

Guns, Gore and Cannoli

„Guns, Gore and Cannoli“ – Ein komisches und rasantes Action-Game der Extraklasse mit handgezeichneten Grafiken, das in den Goldenen Zwanzigern angesiedelt ist. Ein „All-you-can-shoot“-Schützenfest, wo du in die Haut von Vinnie schlüpfst, einem Mafioso mit einem klaren Auftrag in einer Stadt, die von Gangstern kontrolliert und von Zombies geplagt wird. Mehr erfahren